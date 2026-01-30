Жители Дашково-Песочни пожаловались на нечищенные дороги

Жители микрорайона Дашково-Песочня выразили недовольство состоянием улиц. Пост был опубликован в Telegram-канале «RZN LIFE. Жизнь Рязани».

Местные жители сообщили о заснеженных дорогах, которые, по их словам, не чистили с начала зимы.

«Рязань, ул. Новоселов, дом 19 и 19к1, дорогу не чистили с начала зимы».

Местные жители отмечают, что движение по заснеженным участкам затруднено, а уборка снега на этом участке, по их словам, не проводится уже несколько месяцев.