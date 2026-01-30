Рязань
Житель Рязанской области получил 18 лет за госизмену и подготовку теракта
Жителя Рязанской области, 30-летнего Ярослава Муратова, осудили за госизмену и подготовку теракта. С марта по ноябрь 2024 года он сотрудничал с украинскими организациями, собирал информацию о военных объектах Рязани и готовил поджог военкомата, изготовив три зажигательных устройства. Муратов был задержан 3 ноября до реализации плана. В суде признал вину, но не дал дополнительных показаний. Ему назначили 18 лет лишения свободы (4 года — тюрьма, остальное — колония строгого режима), штраф 350 тыс. рублей, год с половиной ограничения свободы и конфискацию денег, полученных от украинских кураторов. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Жителя Рязанской области, 30-летнего Ярослава Муратова, осудили за госизмену и подготовку к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда Москвы.

Отмечается, что мужчина является уроженцем Касимова и работником Рязанского трубного завода.

Суд установил, что с марта по ноябрь 2024 года он сотрудничал с украинскими организациями, собирал информацию о военных объектах в Рязани и готовил поджог военного комиссариата.

Муратов изготовил три зажигательных устройства, но был задержан 3 ноября 2024 года до того, как смог осуществить свой план. В суде он признал свою вину, но отказался давать дополнительные показания. Суд признал его виновным по нескольким статьям и назначил наказание — 18 лет лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Также суд постановил конфисковать у Муратова денежную сумму, соразмерную той, которую ему заплатили украинские кураторы, и взыскать с него издержки по делу. Арест на имущество мужчины сохранили.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.