Житель Рязанской области получил 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Жителя Рязанской области, 30-летнего Ярослава Муратова, осудили за госизмену и подготовку теракта. С марта по ноябрь 2024 года он сотрудничал с украинскими организациями, собирал информацию о военных объектах Рязани и готовил поджог военкомата, изготовив три зажигательных устройства. Муратов был задержан 3 ноября до реализации плана. В суде признал вину, но не дал дополнительных показаний. Ему назначили 18 лет лишения свободы (4 года — тюрьма, остальное — колония строгого режима), штраф 350 тыс. рублей, год с половиной ограничения свободы и конфискацию денег, полученных от украинских кураторов. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

