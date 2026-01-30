За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине
Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также уничтожены склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.
С 24 по 30 января ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.
Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Также уничтожены склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.