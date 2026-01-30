Юрист напомнила российским дачникам о новых штрафах

С 1 марта 2026 года для российских дачников вводятся новые штрафы за несанкционированное распространение борщевика и других инвазивных растений. Об этом сообщила практикующий юрист Алена Яковлева, ссылаясь на закон № 294‑ФЗ, передает aif.ru. Согласно новому законодательству, физическим лицам придется заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей за несоблюдение требований по уничтожению борщевика. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. «Региональные власти смогут самостоятельно корректировать суммы наказаний и утверждать перечни опасных видов растений», — добавила Яковлева.

Фото: URA.ru.