Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
31 минуту назад
67
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 169
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 839
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 131
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Врач назвал уборку снега одной из самых рискованных нагрузок для сердца
Зимой число сердечно-сосудистых катастроф растет, и одной из самых рискованных нагрузок для сердца специалисты называют уборку снега. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Невокшанов.

По его словам, холод повышает давление, учащает пульс и увеличивает вязкость крови, что повышает риск тромбозов. Особенно внимательными должны быть пациенты с гипертонией, стенокардией, а также те, кто уже перенес инфаркт или инсульт.

Он также пояснил, какие признаки надвигающегося инфаркта нужно знать: давящая боль за грудиной, отдающая в руку, подбородок или лопатку, одышка, а у пожилых и диабетиков — слабость, холодный пот, падение давления.

Кроме того, после эпидемий гриппа растет число инфарктов и инсультов, поэтому Невокшанов настоятельно рекомендует сердечникам вакцинироваться и при первых симптомах вирусной инфекции начинать лечение, например.