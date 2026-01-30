Врач назвал уборку снега одной из самых рискованных нагрузок для сердца

Зимой число сердечно-сосудистых катастроф растет, и одной из самых рискованных нагрузок для сердца специалисты называют уборку снега. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Невокшанов.

По его словам, холод повышает давление, учащает пульс и увеличивает вязкость крови, что повышает риск тромбозов. Особенно внимательными должны быть пациенты с гипертонией, стенокардией, а также те, кто уже перенес инфаркт или инсульт.

Он также пояснил, какие признаки надвигающегося инфаркта нужно знать: давящая боль за грудиной, отдающая в руку, подбородок или лопатку, одышка, а у пожилых и диабетиков — слабость, холодный пот, падение давления.

Кроме того, после эпидемий гриппа растет число инфарктов и инсультов, поэтому Невокшанов настоятельно рекомендует сердечникам вакцинироваться и при первых симптомах вирусной инфекции начинать лечение, например.