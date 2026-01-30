Вождение с телефоном в руках без разговора может грозить штрафом

Апелляционный суд рассмотрел жалобу водителя, оштрафованного на 1500 рублей за использование телефона во время вождения. Нарушение зафиксировала камера: водитель держал телефон в правой руке. Мужчина отрицал вину, утверждая, что не разговаривал по телефону. «Согласно позиции суда, функции телефона не ограничиваются только звонками и не исключается возможность его использования в других целях, которые снижают уровень бдительности и концентрации внимания водителя на дороге», — подчеркнули в суде.

Свердловский суд подтвердил правомерность штрафа за использование мобильного телефона без разговора во время вождения. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЕЖ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Водителя признали виновным по статье 12.36.1 КоАП РФ за использование телефона за рулём. Апелляция отклонена.

Фото: соцсети.