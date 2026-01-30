Водитель «Шкоды» погиб после столкновения с фурой в Рязанской области
«30 января примерно в 17:10 на 299-м километре автодороги М-5 „Урал“ в Рязанской области, по предварительной информации, водитель автомобиля „Шкода“ совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Обстоятельства устанавливаются.