Владельцев карт Visa и Mastercard предупредили о высоком риске мошенничества

Эксперт в области финансов Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, предупредила о высоком риске мошенничества для владельцев банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишет «Прайм».

По ее словам, с 1 января прошлого года истек срок действия сертификатов безопасности, отвечающих за шифрование данных на этих картах, что делает их уязвимыми для атак.

Валишвили отметила, что хотя оплата с помощью таких карт все еще возможна, вопрос безопасности становится критически важным. Она рекомендует владельцам карт своевременно их заменить, так как длительное использование увеличивает риск кражи данных. Эксперт также подчеркнула, что старые карты хуже защищены от мошенников.

Хотя Банк России не установил строгие сроки для замены карт международных платежных систем, Валишвили советует не откладывать эту процедуру.