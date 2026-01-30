«Ведомости»: численность населения планеты начнет снижаться с 2046 года

Замруководителя администрации президента РФ заявил о глобальной депопуляции. Во всех странах мира снижается число рождений. Например, в Китае рождаемость упала с 17-18 млн детей в год до менее 8 млн. В России суммарный коэффициент рождаемости на декабрь 2025 года составил 1,374, в 2024 году он был 1,4.

