В вузах предлагают менять систему оценок из-за использования ИИ студентами

Член СПЧ Элина Сидоренко считает, что увеличение использования ИИ в учебных работах связано с устаревшими методами обучения и контроля. Вузам нужно четко определить, когда искусственный интеллект недопустим, а когда он может быть полезным навыком, например, при анализе данных, передают РИА Новости.

В университетах предлагают изменить методы оценки знаний через устные экзамены, обсуждения и творческие проекты в условиях использования ИИ студентами. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Сидоренко предложила перенести акцент на форматы, которые трудно автоматизировать: устные экзамены, проектную работу и творческие задания. Также она считает необходимым развивать инструменты для выявления отсутствия личного вклада в текст.

В будущем вузы должны стать площадками для интеллектуального диалога, где ИИ будет использоваться открыто как средство развития мышления.