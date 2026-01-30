В ВОЗ заявили, что заражение вирусом Нипах может протекать бессимптомно

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич. По его словам, инфекция вируса Нипах у человека проявляется в широком спектре клинических симптомов — от бессимптомной формы до острых респираторных инфекций и смертельного энцефалита. ВОЗ отметила, что вирус является зоонозным, то есть передается от животных к человеку, но также может распространяться через зараженную пищу или при прямом контакте с инфицированными людьми. «Передача вируса Нипах между людьми возможна при тесном и длительном контакте, а также в условиях медицинских учреждений, где зафиксированы случаи внутрибольничной передачи», — добавил Жазаревич.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения вируса Нипах в России.

Напомним, Онищенко высказался о необходимости разработки вакцины от вируса, несмотря на отсутствие случаев заболевания в стране.