В ВОЗ заявили, что заражение вирусом Нипах может протекать бессимптомно

Заболевание индийским вирусом Нипах может протекать без симптомов. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич, передает РИА Новости.
По словам Жазаревича, инфекция вируса Нипах у человека проявляется в широком спектре клинических симптомов — от бессимптомной формы до острых респираторных инфекций и смертельного энцефалита. ВОЗ отметила, что вирус является зоонозным, то есть передается от животных к человеку, но также может распространяться через зараженную пищу или при прямом контакте с инфицированными людьми.
«Передача вируса Нипах между людьми возможна при тесном и длительном контакте, а также в условиях медицинских учреждений, где зафиксированы случаи внутрибольничной передачи», — добавил Жазаревич.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения вируса Нипах в России.
Напомним, Онищенко высказался о необходимости разработки вакцины от вируса, несмотря на отсутствие случаев заболевания в стране.