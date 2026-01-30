В Воронеже 18-летний рабочий погиб на предприятии

18-летний молодой человек погиб на территории АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже. Инцидент произошел ночью 29 января, сообщили родственники погибшего местному изданию «МОЁ!».

18-летний молодой человек погиб на территории АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже. Инцидент произошел ночью 29 января, сообщили родственники погибшего местному изданию «МОЁ!».

По словам семьи, Артем Д. находился в одном из цехов предприятия. Родные утверждают, что его затянуло в проем упаковочно-расфасовочной машины, когда он пытался поправить мешок на конвейере. Брат погибшего заявил, что на оборудовании, которое, по его словам, проходило тестирование, отсутствовали специалисты и могла не работать система безопасности.

В пресс-службе АО «Воронежсинтезкаучук» сообщили, что по предварительным данным трагедия произошла из-за нарушения требований безопасности.

«Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин инцидента», — отметили в компании.