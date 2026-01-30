В Спасске прошел форум «Начинай с нами дело» для предпринимателей

В Спасске прошел муниципальный форум «Начинай с нами дело», посвященный вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Агентства развития бизнеса.

Форум стал площадкой для открытого диалога предпринимателей, представителей органов власти и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Участники мероприятия обсудили действующие меры государственной поддержки, финансовые и нефинансовые инструменты развития бизнеса, а также актуальные вопросы налогообложения, кредитования и защиты прав предпринимателей.

С приветственным словом к участникам форума обратились заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, советник председателя Союза женщин России Галина Рокецкая, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Людмила Козлова и глава Спасского муниципального округа Нина Соломонова.

«Форум актуален в меняющихся экономических условиях, в которых предприниматели и те, кто планирует начать свое дело, должны получать необходимую информацию о возможностях поддержки. Это позволит им решиться на открытие или масштабирование собственного бизнеса, преодолеть возникающие трудности и стать успешными. Особенно важное значение поддержка может иметь в ситуациях небольшого рынка, ограниченного спроса и нехватки квалифицированных кадров в районах.

В числе наиболее востребованных и эффективных инструментов поддержки — микрозаймы и гарантии, льготные программы для промышленности и сельского хозяйства, туризма, а также социальный контракт. Значительный объем помощи предприниматели получают через созданную в регионе инфраструктуру поддержки, основой которой является Агентство развития бизнеса. Только в прошлом году услуги организаций инфраструктуры получили 3,5 тыс. действующих и начинающих предпринимателей», — отметила Юлия Швакова.

В рамках панельной сессии представители профильных министерств и ведомств Рязанской области, институтов развития и финансовых организаций рассказали о региональных мерах поддержки бизнеса, возможностях получения микрозаймов и гарантий, льготных программах для промышленности и сельского хозяйства, развитии туризма, а также о социальном контракте как инструменте старта предпринимательской деятельности.

Заместитель директора Агентства развития бизнеса Рязанской области, руководитель Центра «Мой бизнес» Ольга Голева рассказала о доступных мерах государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляются в формате «одного окна» в Центре «Мой бизнес».

В АРБ напомнили, что Центр «Мой бизнес» работает при поддержке министерства экономического развития области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».