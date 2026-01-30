В Солотче восстановили электроснабжение
В 12:38 произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах из-за обрыва проводов на ВЛ-10 кВ. Без электричества остались жители улиц Вольная, Первомайская, Солотчинское шоссе, Школьная, Лесная, Почтовая, Мещерская и Санаторий в районе Солотча. Уже к 14:24 подачу электричества полностью восстановили.
В Солотче восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.
В 12:38 произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах из-за обрыва проводов на ВЛ-10 кВ. Без электричества остались жители улиц Вольная, Первомайская, Солотчинское шоссе, Школьная, Лесная, Почтовая, Мещерская и Санаторий в районе Солотча.
Уже к 14:24 подачу электричества полностью восстановили.