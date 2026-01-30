В Рязанской области завершили дело о неуплате налогов на 43 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в 2023—2024 годах руководитель коммерческой организации, занимающейся производством цветных металлов, вносил в налоговые декларации ложные сведения. Речь идет о фиктивных сделках с контрагентами, которые фактически не поставляли товары и не оказывали услуги.

Таким способом предприятие уклонилось от уплаты налога на сумму более 43 миллионов рублей.

Суд арестовал принадлежащее предприятию и обвиняемому имущество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.