В Рязанской области затух очаг непарного шелкопряда
Исследование затронули численность зимней пяденицы и непарного шелкопряда на площади 4000 гектаров. Очаг непарного шелкопряда исчез, численность зимней пяденицы ниже уровня очаговых ситуаций.
В Рязанской области затух очаг непарного шелкопряда. Об этом сообщили специалисты Центра защиты леса региона.
Кроме того, на территории в 7800 гектаров не зафиксировали прироста шелкопряда-монашенки, соснового подкорного клопа, сосновой совки и черного соснового усача.
Ранее в Рязанской области увеличилась численность шелкопряда. Также экологи предупредили рязанцев о возможном нашествии опасного вредителя.