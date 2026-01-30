Рязань
В Рязанской области затух очаг непарного шелкопряда
В Рязанской области затух очаг непарного шелкопряда. Об этом сообщили специалисты Центра защиты леса региона.

Исследование затронули численность зимней пяденицы и непарного шелкопряда на площади 4000 гектаров. Очаг непарного шелкопряда исчез, численность зимней пяденицы ниже уровня очаговых ситуаций.

Кроме того, на территории в 7800 гектаров не зафиксировали прироста шелкопряда-монашенки, соснового подкорного клопа, сосновой совки и черного соснового усача.

Ранее в Рязанской области увеличилась численность шелкопряда. Также экологи предупредили рязанцев о возможном нашествии опасного вредителя.