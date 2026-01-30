В Рязанской области сгорел жилой дом
Инцидент произошел в селе Кривское Сараевского округа утром, 30 января. Пожар случился на улице Тяньгуша. Отмечается, что хозяева сгоревшего дома купили его недавно, и во время пожара их в нем не было. Пожар тушили три машины и девять человек личного состава части. На месте происшествия работали и другие экстренные службы.
Об этом сообщает ИД «Пресса».
