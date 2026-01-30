В Рязанской области около двух тысяч снегоходов использовались без регистрации

В сюжете сообщили, что в регионе на учете стоят более двух тысяч снегоходов и примерно столько же эксплуатируются без регистрации. Отмечается, что за езду на незарегистрированном снегоходе водитель сначала получает предупреждение, а при повторном нарушении — штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода на все виды транспорта

В Рязанской области зафиксировали, что около двух тысяч снегоходов используют без регистрации. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете сообщили, что в регионе на учете стоят более двух тысяч снегоходов и примерно столько же эксплуатируются без регистрации. Отмечается, что за езду на незарегистрированном снегоходе водитель сначала получает предупреждение, а при повторном нарушении — штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода на все виды транспорта

Инженер-инспектор Гостехнадзора Алексей Панкрашкин отметил, что ДТП с участием снегоходов случаются редко. Но, по его словам, когда подобные аварии происходят, то часто заканчиваются тяжелыми последствиями или летальным исходом. Как уточнили в эфире, водители снегоходов должны иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста категории А1 и талон техосмотра. Фото: ГТРК «Ока».

"Стараемся не допускать данную технику к эксплуатации без регистрации", — заявил Панкрашкин.

Напомним, в Рязанской области за последние три года зафиксировано более десяти аварий с участием снегоходов, в которых погибли три человека.