Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 минут назад
67
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 169
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 839
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 131
В Рязанской области около двух тысяч снегоходов использовались без регистрации
В Рязанской области зафиксировали, что около двух тысяч снегоходов используют без регистрации. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете сообщили, что в регионе на учете стоят более двух тысяч снегоходов и примерно столько же эксплуатируются без регистрации. Отмечается, что за езду на незарегистрированном снегоходе водитель сначала получает предупреждение, а при повторном нарушении — штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода на все виды транспорта

Инженер-инспектор Гостехнадзора Алексей Панкрашкин отметил, что ДТП с участием снегоходов случаются редко. Но, по его словам, когда подобные аварии происходят, то часто заканчиваются тяжелыми последствиями или летальным исходом. Как уточнили в эфире, водители снегоходов должны иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста категории А1 и талон техосмотра. Фото: ГТРК «Ока».

"Стараемся не допускать данную технику к эксплуатации без регистрации", — заявил Панкрашкин.

Напомним, в Рязанской области за последние три года зафиксировано более десяти аварий с участием снегоходов, в которых погибли три человека.