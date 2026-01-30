Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
4 часа назад
143
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 231
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 850
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 163
В Рязанской области легковушки столкнулись лоб в лоб
Авария произошла в пятницу, 30 января, на трассе «Рязань-Спасск». У поворота на деревню Сумбулово столкнулись два автомобиля. Одну из машин от столкновения вынесло на встречную полосу. Очевидцы сообщили, что одна из машин загорелась. Огонь потушили проезжающие мимо водители. На место приехали полицейские. Информации о пострадавших нет.

