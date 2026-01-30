В Рязанской области легковушки столкнулись лоб в лоб
Авария произошла в пятницу, 30 января, на трассе «Рязань-Спасск». У поворота на деревню Сумбулово столкнулись два автомобиля. Одну из машин от столкновения вынесло на встречную полосу. Очевидцы сообщили, что одна из машин загорелась. Огонь потушили проезжающие мимо водители. На место приехали полицейские. Информации о пострадавших нет.
В Рязанской области легковушки столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано у рязанских водителей».
Авария произошла в пятницу, 30 января, на трассе «Рязань-Спасск». У поворота на деревню Сумбулово столкнулись два автомобиля. Одну из машин от столкновения вынесло на встречную полосу.
Очевидцы сообщили, что одна из машин загорелась. Огонь потушили проезжающие мимо водители.
На место приехали полицейские. Информации о пострадавших нет.