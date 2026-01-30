В Рязанской области к 30 января высота сугробов достигла 73 сантиметров
Конкретно такой показатель зафиксировали в Туме. В Рязани же высота снега составила 46 см. Помимо этого, на сегодняшний день в Сасово снежный покров достигает 38 см, а в Ряжске — 41 см. Также в поселках Скопинского округа Павелец и Касимовского округа Елатьма — 36 и 56 см.
В Рязанской области к 30 января высота сугробов достигла 73 сантиметров. Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России».
