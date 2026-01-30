В Рязани застряла скорая, врач пошел на помощь к пациентке пешком

В Рязани застряла скорая, врач пошел на помощь к пациентке пешком. Об этом сообщает региональный минздрав.

В минздраве рассказали, что вызов в скорую поступил от 68-летней женщины, которая жаловалась на нехватку воздуха, перебои в работе сердца и боль в груди. В пути на вызов автомобиль скорой застрял из-за неочищенной дороги. Врач Владислав Сафин пошел к женщине пешком.

«Врач пришел пешком. Начав оказывать маме экстренную помощь, он не потерял ни минуты. Очень оперативно провел все необходимые обследования. Давление у мамы было близким к норме, а вот частота пульса — очень высокой: 150 ударов в минуту. Сильнейший приступ аритмии», — рассказала дочь рязанки.

Она отметила, что доктор настаивал на госпитализации и предлагал вызвать МЧС, чтобы помочь донести женщину до машины, но самочувствие рязанки начало улучшаться.

В общей сложности врач оказывал экстренную помощь в течение 40 минут.