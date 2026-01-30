В Рязани убрали с путей поезд, перекрывший проход по железной дороге
«Грузовой поезд остановлен на перегоне Лагерный-Рязань из-за технологических причин. Пешеходам рекомендуется переходить по мосту в 700 метрах от путей," - говорится в сообщении.
В Рязани убрали с путей поезд, перекрывший проход по железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«Грузовой поезд остановлен на перегоне Лагерный-Рязань из-за технологических причин. Пешеходам рекомендуется переходить по мосту в 700 метрах от путей," - говорится в сообщении.
Ранее в Рязани грузовой поезд перекрыл проход по железной дороге, пешеходы пролезали под ним.