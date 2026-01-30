В Рязани попавшие в ДТП легковушки перекрыли полосу
Отмечается, что авария случилась 30 января на улице Семинарской. Судя по кадрам, в ДТП попали два автомобиля, один из них — «Тойота». На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
В Рязани попавшие в ДТП легковушки перекрыли полосу. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась 30 января на улице Семинарской. Судя по кадрам, в ДТП попали два автомобиля, один из них — «Тойота».
На месте происшествия работали сотрудники ДПС.
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.