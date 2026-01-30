Рязань
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 027
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 819
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 095
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 484
В Рязани несколько улиц остались без отопления
В Рязани несколько улиц 30 января остались без отопления. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Отопление отключили из-за замены трубопровода в районе дома № 3 корпус 1 на улице Крупской по следующим адресам:

  • улица Крупской, дома №№ 3 корпус 1, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5, 1/13, 3, 3 корпус 2, 5 корпус 3;
  • улица Юбилейная, дома №№ 10, 11, 12;
  • улица Великанова, дома №№ 12 корпус 1, 10 корпус 3.

В зону отключения попала школа № 53.