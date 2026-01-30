В Рязани несколько улиц остались без отопления
В Рязани несколько улиц 30 января остались без отопления. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
Отопление отключили из-за замены трубопровода в районе дома № 3 корпус 1 на улице Крупской по следующим адресам:
- улица Крупской, дома №№ 3 корпус 1, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5, 1/13, 3, 3 корпус 2, 5 корпус 3;
- улица Юбилейная, дома №№ 10, 11, 12;
- улица Великанова, дома №№ 12 корпус 1, 10 корпус 3.
В зону отключения попала школа № 53.