В Рязани не будет холодной воды еще на нескольких улицах 30 января
В Рязани не будет холодной воды еще на нескольких улицах 30 января. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Отключение будет действовать c 09:30 до 15:30 по адресам: Есенина 63, 67, 69, 65 (административное здание); Колхозная 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16; Маяковского 7а (компания Русский свет), 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области).
- Есенина 63, 67, 69, 65 (административное здание);
- Колхозная 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16;
- Маяковского 7а (компания Русский свет), 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области).
Ранее сообщалось про десятки домов в Рязани, которые в этот же день останутся без холодной воды.