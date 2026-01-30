В России предложили изменить правила предоставления маткапитала
Депутат МО Петербурга Михаил Ветров предложил изменить правила предоставления материнского капитала, увеличив размер доступной гражданам единовременной выплаты, передает RT.
В своем обращении в Соцфонд он отметил, что текущая максимальная сумма, которую россияне могут получить в виде разовой выплаты, составляет всего 10 тысяч рублей. По мнению Ветрова, эту сумму следует пересмотреть и увеличить до 50 тысяч рублей.
По словам депутата, такая мера поддержки будет востребована многими семьями и поможет им приобрести необходимые товары для детей, как для новорожденных, так и для более старших. Ветров подчеркнул, что единовременная выплата станет значительным подспорьем для семей, готовящихся к поступлению детей в детский сад или школу.