В РГРЭС рассказали об отключении света в Солотче из-за аномальных осадков
Отмечается, что увеличение нагрузки на провода и падение веток деревьев на линии электропередачи привели к нарушению электроснабжения. Однако электричество было быстро восстановлено. В настоящее время команда АО «РГРЭС» продолжает круглосуточные работы по локализации повреждённых участков сети.
Фото: РГРЭС.