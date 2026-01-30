В РФ предложили изменить положение камер у пешеходных переходов

В России предложили внести изменения в законодательство, обязав устанавливать камеры фото- и видеофиксации перед пешеходными переходами на расстоянии не более 150 метров. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз, он подготовил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Об этом сообщило издание ТАСС.

С 1 сентября 2024 года в России установлены новые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений на пешеходных переходах: зона контроля не должна превышать 50 метров.

В Национальном автомобильном союзе указали, что комплексы фиксируют последствия нарушений, но не превышение скорости перед переходом. Для повышения эффективности необходимо модернизировать устаревшие устройства, чтобы они могли контролировать соблюдение скоростного режима.