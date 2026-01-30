В построенной пять лет назад школе в Рязанской области нашли дефекты
В построенной пять лет назад школе в Рязанской области нашли дефекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Проверку провели в школе № 1 в Сасове. Выявлены проблемы с крышей, освещением и покрытием на территории школы, а также найдены трещины в помещениях.
Отмечается, что школу построили в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование».
Подрядчика через суд обязали устранить дефекты.