В последний день января в Рязанскую область вернутся метель и морозы
В субботу, 31 января, в регионе будет облачно. Местами ожидается небольшой, умеренный снег, днем местами пройдет метель. Гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -20, -15°С, днём ожидается до -16, -11°С.
В последний день января в Рязанскую область вернутся метель и морозы. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 31 января, в регионе будет облачно. Местами ожидается небольшой, умеренный снег, днем местами пройдет метель. Гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -20, -15°С, днём ожидается до -16, -11°С.