В Москве глыба льда упала на пенсионерку, она скончалась на месте

В Москве пенсионерка умерла от падения глыбы льда с крыши. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Отмечается, что женщине, предварительно, было 75 лет.

На улице Хавской с крыши чистили снег, и, как уточняется в сообщении, перед инцидентом прохожих предупредили об опасном участке у дома. Пенсионерка не услышала этого и в результате получила смертельную травму головы.

Согласно информации 112, скорая помощь долго не могла подойти к месту происшествия из-за риска повторного падения сосулек с крыши. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Фото: 112.