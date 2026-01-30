В Казани группа молодых людей на машине попала под поезд
В Казани группа молодых людей на машине попала под поезд. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что компания спешила на праздник к друзьям. В ДТП пострадали 24-летний водитель автомобиля и 27-летняя пассажирка, их обоих госпитализировали. Автомобиль каршеринга получил серьезные повреждения.
Фото: Плохие новости.