В Госдуму внесут проект о защите от «бабушкиных схем» покупателей недвижимости

В Госдуму скоро будет внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает Интерфакс.
По его словам, проект предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс, а также в законодательство о нотариате и об обороте недвижимости.
Как уточнил Крашенинников, эти законодательные инициативы обсуждались 29 января на заседании расширенной рабочей группы, в которой принимали участие представители Росреестра, нотариата, исполнительных органов Московской области, секретариата зампредседателя Госдумы и исследовательского Центра частного права при президенте.
Целью нового законопроекта является создание более надежной правовой базы для защиты от «бабушкиных схем» покупателей недвижимости.