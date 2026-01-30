Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
Вск, 01
-19°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.00 / 76.50 30/01 09:25
Нал. EUR 90.09 / 91.60 30/01 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
934
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 801
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 081
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в феврале
С 1 февраля в России более 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%. Согласно федеральному закону, они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В частности, вырастет размер материнского капитала. Также увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице. Кроме того, с 1 февраля права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно будут защищены. Подробнее об этих и других нововведениях февраля — в карточках.

Россиянам рассказали о законах и других изменениях, вступающих в силу в феврале. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 февраля в России более 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%. Согласно федеральному закону, они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В частности, вырастет размер материнского капитала. Он составит 728,9 тысяч рублей на первого ребенка. 234,3 тысяч рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого, при рождении второго полагается 963,2 тысяч руб.

Повысятся пособия при рождении или усыновлении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Также увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице. Необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Кроме того, с 1 февраля права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно будут защищены. Потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора.

Подробнее об этих и других нововведениях февраля — в карточках.

Фото в галерее — Telegram-канал Вячеслава Володина.