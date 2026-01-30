В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в феврале

С 1 февраля в России более 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%. Согласно федеральному закону, они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В частности, вырастет размер материнского капитала. Также увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице. Кроме того, с 1 февраля права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно будут защищены. Подробнее об этих и других нововведениях февраля — в карточках.

Россиянам рассказали о законах и других изменениях, вступающих в силу в феврале. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, вырастет размер материнского капитала. Он составит 728,9 тысяч рублей на первого ребенка. 234,3 тысяч рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого, при рождении второго полагается 963,2 тысяч руб.

Повысятся пособия при рождении или усыновлении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Также увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице. Необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

Кроме того, с 1 февраля права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества дополнительно будут защищены. Потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора.

