Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 минут назад
67
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 169
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 839
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 131
В Госдуме посоветовали отправлять работников на удаленку в холодную погоду
Сотрудники могут перейти на удалёнку при морозах и снегопадах, сообщил председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов. В Трудовом кодексе уже более 5 лет прописаны нормы, позволяющие договариваться о гибких форматах работы — удалённой или смешанной (часть времени в офисе, часть — дома). Работник имеет право выполнять обязанности из любого места, включая дом, дачу или заграничье. Отсутствие или опоздания из-за плохой погоды не считаются нарушением и не влекут санкций. Нилов отметил важность соблюдения охраны труда и создания безопасных условий, а также подчеркнул, что гибкий подход к организации работы поможет избежать проблем с опозданиями и болезнями сотрудников.

Сотрудники могут перейти на удаленный формат работы в условиях сильных морозов и обильных снегопадов, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в Трудовом кодексе уже более пяти лет существуют нормы, позволяющие работникам и работодателям договариваться о гибких формах занятости, включая удаленную работу.

Нилов отметил, что работник может выполнять свои обязанности из любого места — дома, на даче или даже за границей. Также предусмотрен смешанный формат работы, когда часть времени сотрудник проводит в офисе, а часть — удаленно. Важно, что опоздание или отсутствие на рабочем месте из-за неблагоприятных погодных условий не будут считаться неуважительными причинами и не повлекут за собой санкций.

Депутат подчеркнул необходимость соблюдения норм охраны труда и создания безопасных условий для работы, особенно в непогоду. Он также добавил, что разумный подход к организации труда позволит избежать проблем с опозданиями и болезнями сотрудников.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый морозный порог для отмены школьных занятий.

Напомним, также в ГД рекомендовали перевести работников на удаленку.