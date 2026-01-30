В Госдуме посоветовали отправлять работников на удаленку в холодную погоду

Сотрудники могут перейти на удаленный формат работы в условиях сильных морозов и обильных снегопадов, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в Трудовом кодексе уже более пяти лет существуют нормы, позволяющие работникам и работодателям договариваться о гибких формах занятости, включая удаленную работу.

Нилов отметил, что работник может выполнять свои обязанности из любого места — дома, на даче или даже за границей. Также предусмотрен смешанный формат работы, когда часть времени сотрудник проводит в офисе, а часть — удаленно. Важно, что опоздание или отсутствие на рабочем месте из-за неблагоприятных погодных условий не будут считаться неуважительными причинами и не повлекут за собой санкций.

Депутат подчеркнул необходимость соблюдения норм охраны труда и создания безопасных условий для работы, особенно в непогоду. Он также добавил, что разумный подход к организации труда позволит избежать проблем с опозданиями и болезнями сотрудников.

