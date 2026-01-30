В ГАИ призвали рязанских водителей отказаться от поездок на машине
30 января в области ожидается снег. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха днем составит −13…−8°С. Из-за ухудшения погоды рязанцев призвали выбирать безопасный скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию, переходить дорогу только в установленных местах, избегать использования гаджетов.
В ГАИ призвали рязанских водителей по возможности отказаться от поездок на машине из-за непогоды. Пост об этом опубликован в соцсетях регионального ведомства.
