В Дядькове скорая не смогла выехать из-за заваленных снегом дорог

Жители села Дядьково Рязанской области пожаловались на нечищенные дороги и проблемы с коммунальной инфраструктурой. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила местная жительница. По ее словам, тяжелая ситуация сложилась на улице Связи. Территорию возле многоквартирных домов занесло снегом, также жители сообщают о проблемах с канализацией.

«Жители тонут в снегу и канализации. УК „Лайф“ шлет одни отписки. Сегодня приехал трактор от администрации Рязанского района, но ситуация особо не улучшилась. Скорая помощь не могла выехать», — рассказала читательница.

Она добавила, что в начале января жильцы уже нанимали трактор за свой счет, чтобы расчистить дворы. По словам женщины, в ближайшее время жители вновь планируют самостоятельно оплачивать уборку снега.