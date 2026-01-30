В Челябинской области мальчик погиб, провалившись в открытый колодец
В Челябинской области мальчик погиб, провалившись в открытый колодец. Об этом сообщает СК.
По данным следствия, 9-летний Артём возвращался из школы через пустырь, чтобы пройти к дому коротким путем. Мальчик случайно наступил в глубокую яму, пролетел несколько метров и упал в холодную воду. Родители не дошедшего домой мальчика забили тревогу и позвонили в полицию, к вечеру оперативники нашли тело ребенка.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего.