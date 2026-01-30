В центре Рязани ограничат движение и стоянку транспорта
Причина — проведение мероприятий, приуроченных ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 2 февраля ограничат движение частного транспорта по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС. Первомайский проспект перекроют на время проведения минуты молчания. Временно ограничат парковку для частного транспорта в период: с 06:00 2 февраля до окончания мероприятий на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС; с 10:00 до 11:00 на улице Полетаева в районе памятника Федору Полетаеву.
