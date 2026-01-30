В Амурской области мать задушила своего малолетнего сына

Следственным отделом по городу Шимановску Следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 29 января 2026 года вечером подозреваемая, находясь у себя дома в Шимановске, удушила собственного сына. Женщина задержана, с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления.

Перед судом уже ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы. Также продолжаются иные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК России по Амурской области.