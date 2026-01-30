В Александро-Невском районе произошло четыре пожара за январь

В Александро-Невском районе в январе произошло четыре пожара в жилом секторе, сообщает ОНД и ПР по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому и Александро-Невскому районам. В селе Ленино за две недели сгорели два жилых дома. Отмечается, что причиной стала перегрузка напряжения в электросети. Также в поселке Дмитриевский Боровка огонь повредил баню из-за неисправного дымохода. Причины пожара в жилом доме в Сергиевском Боровке пока устанавливаются. В результате инцидентов никто не пострадал и не погиб.

