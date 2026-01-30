Рязань
Ученые оценили риск магнитных бурь после вспышек на Солнце
Крупные активные области, которые вызвали мощный взрыв на обратной стороне Солнца 24 января, почти полностью разрушились. Ученые оценили, могут ли эти процессы привести к магнитным бурям на Земле, в том числе в России, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что вместо ожидаемых мощных групп солнечных пятен на видимой стороне светила появились лишь их остатки. Однако 30 января ситуация частично изменилась — за первую половину суток ученые зафиксировали семь вспышек, а индекс вырос до 3,5 балла, что соответствует желтой зоне.

«Скорее всего, области сожгут остатки энергии за два-три дня и тихо исчезнут в первых числах февраля», — сообщили специалисты.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.