У «Глобуса» произошла авария с участием троллейбуса
По словам очевидцев, авария случилась утром 30 января на перекрестке у «Глобуса» в сторону гипермаркета «Европа». Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Фото: Алексей Лебедев.