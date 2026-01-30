Тысячи клиентов Т-банка пожаловались на сбои в мобильном приложении

Пользователи Т-банка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения. По данным сервиса Downdetector, уже зафиксировано более тысячи жалоб — 1321 за последний час и 1876 за сутки (данные на 13:05 мск).

Клиенты сообщают, что приложение не работает корректно, а оплата через него не проходит. Официальных комментариев от банка пока не поступало.

Ранее пользователи отмечали периодические перебои с приложением, но текущий масштаб проблемы оказался самым значительным за последние месяцы.

Фото: сайт Downdetector.