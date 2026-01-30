Telegram и WhatsApp* хотят запретить блокировать в России
В Госдуме готовят законопроект, который предлагает ввести постоянный мораторий на ограничение мессенджеров и соцсетей. Его авторами выступили 17 депутатов. Они считают, что их предложение поможет снизить раздражение общества и не позволит ограничивать цифровые права россиян. При этом законопроект не запрещает блокировать какую-то информацию в соцсетях. *принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
