Срок подачи заявок на ЕГЭ в 2026 году продлили до 2 февраля
Российские школьники смогут подать заявления на участие в едином государственном экзамене в 2026 году до 2 февраля включительно. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.
Ранее крайний срок регистрации был установлен на 1 февраля, однако в 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. В связи с этим было принято решение продлить прием заявлений на один день.
В Рособрнадзоре уточнили, что порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов остается прежним.
Напомним, в начале декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.