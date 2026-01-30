Срок подачи заявок на ЕГЭ в 2026 году продлили до 2 февраля

Российские школьники смогут подать заявления на участие в едином государственном экзамене в 2026 году до 2 февраля включительно. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

Российские школьники смогут подать заявления на участие в едином государственном экзамене в 2026 году до 2 февраля включительно. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

Ранее крайний срок регистрации был установлен на 1 февраля, однако в 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. В связи с этим было принято решение продлить прием заявлений на один день.

В Рособрнадзоре уточнили, что порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов остается прежним.

Напомним, в начале декабря Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.