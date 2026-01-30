Собственнику музея-усадьбы Павлова в Рязани направили предостережение
Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия в Рязанской области. В инспекции отметили, что из-за ухудшающегося состояния мемориального комплекса «Музей-усадьба И. П. Павлова» его собственнику направлено предостережение о необходимости проведения работ по сохранению исторического здания.
Собственнику музея-усадьбы Павлова в Рязани направили предостережение. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия в Рязанской области.
В инспекции отметили, что из-за ухудшающегося состояния мемориального комплекса «Музей-усадьба И. П. Павлова» его собственнику направлено предостережение о необходимости проведения работ по сохранению исторического здания.