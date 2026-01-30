С начала года в Рязани сумма штрафов за незаконную торговлю составила 336 тысяч
Всего с начала года 121 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 336 000 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.
