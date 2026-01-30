Рязанские энергетики выявили более 14 700 опор с незаконными подвесами ВОЛС в 2025 году
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» активно реализует программу, направленную на легализацию размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе компании. При инвентаризации объектов электросетевого хозяйства энергетики выделили крупных операторов, которые регулярно самовольно размещают интернет-кабели на опорах филиала. Всего за 2025 выявлено 14 717 опор с ВОЛС, которые были нелегально смонтированы без заключения договора с «Рязаньэнерго». Среди округов самый большой объем обнаружен в Рязанском — более 6,5 тысяч опор. Напомним, несогласованные подвесы ВОЛС нередко становятся причиной перебоев в электроснабжении потребителей, а также являются угрозой жизни и здоровью для самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. При этом дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры, что также может привести к их повреждениям и отключению электроснабжения. Работа, направленная на выявление фактов несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры интернет-провайдерами, проводится энергетиками «Рязаньэнерго» на постоянной основе. Нелегально размещенные провода ВОЛС демонтируются в установленном законе порядке, а нанесённый ущерб компенсируется нарушителями. Сотрудники энергокомпании готовы сотрудничать с добросовестными провайдерами, желающими использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП.