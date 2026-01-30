Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 15:20
Нал. EUR 90.95 / 91.70 30/01 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
29 минут назад
64
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 167
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 839
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 131
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанские энергетики выявили более 14 700 опор с незаконными подвесами ВОЛС в 2025 году
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» активно реализует программу, направленную на легализацию размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе компании. При инвентаризации объектов электросетевого хозяйства энергетики выделили крупных операторов, которые регулярно самовольно размещают интернет-кабели на опорах филиала. Всего за 2025 выявлено 14 717 опор с ВОЛС, которые были нелегально смонтированы без заключения договора с «Рязаньэнерго». Среди округов самый большой объем обнаружен в Рязанском — более 6,5 тысяч опор. Напомним, несогласованные подвесы ВОЛС нередко становятся причиной перебоев в электроснабжении потребителей, а также являются угрозой жизни и здоровью для самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. При этом дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры, что также может привести к их повреждениям и отключению электроснабжения. Работа, направленная на выявление фактов несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры интернет-провайдерами, проводится энергетиками «Рязаньэнерго» на постоянной основе. Нелегально размещенные провода ВОЛС демонтируются в установленном законе порядке, а нанесённый ущерб компенсируется нарушителями. Сотрудники энергокомпании готовы сотрудничать с добросовестными провайдерами, желающими использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП.