Рязанцы рассказали о падающих деревьях на дорогах «Тума — Малахово»

Рязанцы сообщили о проблемах на дорогах «Тума — Малахово» Клепиковского района. Комментарий и фото появились в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Водители пожаловались на неубранную дорогу, а также рассказали, что часто падают деревья прямо перед машинами. Отмечается, что тяжело бывает разъехаться двум автомобилям. Помимо этого, по словам местных жителей, дорога скользкая, и машину заносит на скорости 40 км/ч. Жители ближайших деревень надеются, что проблема будет решена, так как из-за сложившихся обстоятельств у них нет возможности нормально добираться до работы.

Рязанцы сообщили о проблемах на дорогах «Тума — Малахово» Клепиковского района. Комментарий и фото появились в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Водители пожаловались на неубранную дорогу, а также рассказали, что часто падают деревья прямо перед машинами.

Отмечается, что тяжело бывает разъехаться двум автомобилям. Помимо этого, по словам местных жителей, дорога скользкая, и машину заносит на скорости 40 км/ч.

Жители ближайших деревень надеются, что проблема будет решена, так как из-за сложившихся обстоятельств у них нет возможности нормально добираться до работы.

Фото: Подслушано Рязань.