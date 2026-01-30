Рязанцы рассказали о падающих деревьях на дорогах «Тума — Малахово»
Рязанцы сообщили о проблемах на дорогах «Тума — Малахово» Клепиковского района. Комментарий и фото появились в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Водители пожаловались на неубранную дорогу, а также рассказали, что часто падают деревья прямо перед машинами. Отмечается, что тяжело бывает разъехаться двум автомобилям. Помимо этого, по словам местных жителей, дорога скользкая, и машину заносит на скорости 40 км/ч. Жители ближайших деревень надеются, что проблема будет решена, так как из-за сложившихся обстоятельств у них нет возможности нормально добираться до работы.
Фото: Подслушано Рязань.